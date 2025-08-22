Поляки считают, что скандал с растратой средств ЕС может привести кабмин Туска к отставке

В Польше разгорается скандал, в центре которого оказалось правительство Туска. В начале августа СМИ опубликовали необычные примеры расходования средств ЕС, предназначенных на развитие гостиниц и сферы общественного питания. А это почти 300 миллионов евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они были потрачены на покупку яхт, саун, соляриев, мебели и даже виртуального тира. Теперь оппозиционная партия «Право и справедливость» потребовала создать специальную комиссию по расследованию фактов нецелевого использования средств.

Рафал Хведорук, политолог Варшавского университета (Польша):

Дональд Туск, вероятно, надеялся, что этот скандал отойдет на второй план на фоне других событий, например, в международной политике. Но эта тема не исчезнет в ближайшее время, так как общественное мнение чувствительно к таким вещам. Подобные примеры также заставляют задумываться и избирателей правящих партий.

Эти факты вызвали возмущение и самих поляков. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Национальным институтом социсследований. Почти 73 % жителей считают, что скандал уронил авторитет правительства и может привести к его отставке. Причем подобное мнение высказали и 53 % тех, кто голосовал за гражданскую коалицию Туска. Эти результаты должны стать сигналом большой опасности для премьера. Авторитет его кабмина и так рухнул до рекордно низкого уровня. По данным соцопроса, более 55 % поляков считают, что нынешние министры не справляются с работой.