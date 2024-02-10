Поляки и немцы требуют прекратить импорт из Украины

Европейские фермеры протестуют по обе стороны немецко-польской границы против политики Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колонны сельхозтехники заблокировали несколько дорог в приграничных районах. Аграрии требуют прекратить импорт дешевой продукции из Украины и увеличить количество льгот.

Еще накануне по всей Польше начались фермерские протесты. Митингующие перекрывают автострады и улицы городов. На востоке страны спустя месяц возобновлена блокировка КПП на границе с Украиной. Профсоюзы не намерены сворачивать акции неповиновения и хотят добиться от правительства решительных действий.

Мы не согласны с предположениями политиков «зеленых». Не может быть, чтобы у нас здесь, в великой Польше, была самая дорогая земля во всей стране. Многие фермеры вложили огромные суммы денег, надеясь, что эта земля позволит им развивать свои фермы. А сегодня к нам приходят чиновники ЕС и говорят: «Вы не будете здесь обрабатывать эту землю!»