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Поляки и немцы требуют прекратить импорт из Украины

10 февраля 2024 07:40
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Европейские фермеры протестуют по обе стороны немецко-польской границы против политики Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляки и немцы требуют прекратить импорт из Украины-1

Колонны сельхозтехники заблокировали несколько дорог в приграничных районах. Аграрии требуют прекратить импорт дешевой продукции из Украины и увеличить количество льгот.

Поляки и немцы требуют прекратить импорт из Украины-4

Еще накануне по всей Польше начались фермерские протесты. Митингующие перекрывают автострады и улицы городов. На востоке страны спустя месяц возобновлена блокировка КПП на границе с Украиной. Профсоюзы не намерены сворачивать акции неповиновения и хотят добиться от правительства решительных действий.

Поляки и немцы требуют прекратить импорт из Украины-7

Мы не согласны с предположениями политиков «зеленых». Не может быть, чтобы у нас здесь, в великой Польше, была самая дорогая земля во всей стране. Многие фермеры вложили огромные суммы денег, надеясь, что эта земля позволит им развивать свои фермы. А сегодня к нам приходят чиновники ЕС и говорят: «Вы не будете здесь обрабатывать эту землю!»

Поляки и немцы требуют прекратить импорт из Украины-10

Польские власти начинают понимать серьезность ситуации. Минсельхоз начал вести переговоры с украинской стороной о серьезных ограничениях на ввоз продовольствия. В своем общем заявлении фермеры заверили, что будут продолжать манифестации, пока правительство не выполнит все их требования.

# Акции протеста

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