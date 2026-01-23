Полякам надо быть готовым к дальнейшему падению уровня жизни – эксперты

Полякам надо быть готовым к дальнейшему падению уровня жизни. Тревожное предупреждение о наступающем кризисе содержится в докладе «Бюджетный сигнал SOS», который подготовили Форум гражданского развития и Варшавский институт предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению его авторов, государственные финансы находятся в критическом, если не сказать катастрофическом, состоянии. Благодаря усилиям правительства государственные расходы растут гораздо быстрее, чем пополняется бюджет.

По итогам 2025 года они превысили 50 % ВВП, из-за чего образовалась внушительная финансовая дыра, которая продолжает увеличиваться. По данным экономистов, дефицит бюджета уже давно превысил установленный Евросоюзом порог в 3 % валового внутреннего продукта. Для решения проблемы правительство не может предложить какие-либо эффективные меры.

При такой ситуации говорить о повышении зарплат, надбавок и прочих социальных выплат не приходится. Из-за отсутствия пенсионной реформы, по убеждению экспертов, пожилым полякам грозит нищета, так как нынешняя система выплат не улучшит ситуацию в долгосрочной перспективе. Как заключают авторы доклада, дальнейшее бездействие властей приведет к потере контроля над финансами и серьезному снижению уровня жизни будущих поколений.