Польским пенсионерам не могут повысить пенсию, потому что они перестанут получать пособие

Там рассказали, что на предлагаемое максимальное пособие в размере 719 злотых или 145 долларов при нынешней инфляции многого не купишь. Тем более при существующих тарифах на коммунальные услуги. Можно было бы ввести какие-либо доплаты к пенсиям. Но тогда многие пожилые поляки выпадут из программы госпомощи. Так как их доход, если его превысить хотя бы на несколько злотых, больше не будет соответствовать критериям для ее получения. При этом надо учесть, что население Польши стареет и все больше людей нуждаются в поддержке и помощи, на которые у государства все меньше и меньше денег. В результате вырастет число недоедающих, балансирующих на грани голода поляков.

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