Польский журналист: если Польша станет инициатором конфликта, то не сможет рассчитывать на помощь НАТО

Правящая партия Польши теряет терпение. До выборов осталось порядка 30 дней, и, как отмечают местные эксперты, все чаще участники политических трений опускаются до «речи ненависти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал главный редактор портала «Strajk.eu» Мачей Вишневский.

Нынешняя правящая партия «Право и справедливость» пользуется грязными приемами, чтобы очернить оппонентов, а также прибегает к использованию фейков. Как отметил Мачей Вишневский, подобный нарратив для польских политиков не в новинку – систематически напряжение нарастает в преддверии выборной кампании. Именно это наблюдается и сегодня.

Вместе с тем оппозиция в лице партии «Гражданская платформа» наступает на одни и те же грабли. По словам эксперта, лидеры продолжают пренебрегать простыми людьми. Впервые за четыре года они представили конкретную программу «100 пунктов на 100 дней», однако она нацелена на то, чтобы сделать еще более комфортной жизнь буржуазии.

В то же время из Польши продолжают звучать ложные обвинения политиков в адрес нашей страны, а у границ Беларуси наращивают присутствие польские военные. Однако, как отмечает эксперт, все это – фон для предвыборной кампании. Польские политики хотят показать избирателям, что способны их защитить, а для этого нужно придумать врага. К сожалению, именно из нашей страны рисуют агрессора. Тем не менее вооруженный конфликт не может начаться по нескольким причинам.

Мачей Вишневский, главный редактор польского портала «Strajk.eu»:

Если бы Польша выступила как начинающая сторона, она лишается охраны 5-й статьи Устава НАТО. А если так, тогда она лицом к лицу встанет не только с белорусской армией, которая может и не очень многочисленная, но экипирована неплохо. Но я хорошо помню, а если кто не помнит – напомню, что между Беларусью и Россией есть договор о взаимопомощи, в том числе милитарной, и это означает, что эта война против России – все.