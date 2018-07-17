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Польский турист сорвался в ущелье при подъеме на гору Казбек

17 июля 2018 09:35
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Новости Грузии. В грузинских горах спасли туриста. 22-летний гражданин Польши взбирался на гору Казбек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Польский турист сорвался в ущелье при подъеме на гору Казбек-1

Он упал в расщелину на высоте более 3,5 тысячи метров. Спасателям удалось его быстро обнаружить. Они вытащили пострадавшего и доставили его в ближайшую больницу. Врачи уверяют, что жизни туриста ничто не угрожает.

# Несчастный случай # Фотофакт

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