Польский турист сорвался в ущелье при подъеме на гору Казбек

Новости Грузии. В грузинских горах спасли туриста. 22-летний гражданин Польши взбирался на гору Казбек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он упал в расщелину на высоте более 3,5 тысячи метров. Спасателям удалось его быстро обнаружить. Они вытащили пострадавшего и доставили его в ближайшую больницу. Врачи уверяют, что жизни туриста ничто не угрожает.