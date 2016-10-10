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Польский режиссер Анджей Вайда скончался в возрасте 90 лет

10 октября 2016 07:26
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Новости Польши. Польский режиссер Анджей Вайда скончался на 91 году жизни. Его творчество было отмечено премиями «Оскар», «Сезар», многочисленными наградами Каннского, Венецианского и других кинофестивалей. В своих фильмах Вайда затрагивает судьбы людей, которые оказались перед непростым жизненным выбором.

Кинорежиссер снял такие ставшие знаменитыми фильмы, как «Бесы» по Федору Достоевскому, экранизацию «Сибирская леди Макбет», «Пан Тадеуш» по одноименной поэме Адама Мицкевича.

В 2010 году Вайда стал почетным доктором Белорусской государственной академии искусств.

В конце сентября текущего года последняя лента режиссера «Послеобразы», где главным героем выступает художник, родившийся в Минске, была выдвинута на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Некролог

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