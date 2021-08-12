Польский политик о новом законопроекте о телерадиовещании: призван заткнуть рот свободным СМИ

Вашингтон против польского законопроекта о телерадиовещании. США призвали президента Польши не подписывать скандальный документ, 11 августа одобренный Сеймом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нововведения подразумевают ограничение деятельности зарубежных СМИ, доля неевропейского капитала в которых превышает 49 %. Законопроект вызвал широкий общественный резонанс и острые дебаты в правительстве. Расхождение мнений привело к распаду правящей коалиции: из нее вышла партия «Согласие».

Для одобрения поправок премьеру пришлось искать поддержки у мелких политобъединений, и своей цели он достиг: 228 голосов «за», против высказались 216 человек. Оппозиция считает поправки наступлением на свободу прессы и угрозой финансовой безопасности страны.

Борис Будка, председатель польской партии «Гражданская платформа»:

Это неконституционный закон, призванный заткнуть рот свободным СМИ, несовместимый с международными договорами. Сегодня он касается одного из телеканалов – мы все знаем, о каком из них идет речь, – но на самом деле он затрагивает безопасность Польши. Поскольку нормальный инвестор не захочет вложить деньги в страну, где в один прекрасный день может быть принят закон о фактическом вытеснении капитала.