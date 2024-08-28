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Польских солдаты подстрелили друг друга при передаче табельного оружия

28 августа 2024 10:15
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Два солдата ВС Польши получили ранения при смене поста на границе с Беларусью, пишет РИА Новости.

В оперативном командовании видов вооруженных сил Польши информировали, что в ходе передачи оружия во время смены поста были осуществлены неконтролируемые выстрелы из табельного оружия, результатом чего стало получение военнослужащим 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии ранения в ногу. Уточняется, что солдат был доставлен в медицинское учреждение в Белостоке. В результате происшествия пострадал еще один военный данного подразделения, рассказали в командовании.

# Международная политика

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