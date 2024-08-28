Польских солдаты подстрелили друг друга при передаче табельного оружия

В оперативном командовании видов вооруженных сил Польши информировали, что в ходе передачи оружия во время смены поста были осуществлены неконтролируемые выстрелы из табельного оружия, результатом чего стало получение военнослужащим 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии ранения в ногу. Уточняется, что солдат был доставлен в медицинское учреждение в Белостоке. В результате происшествия пострадал еще один военный данного подразделения, рассказали в командовании.