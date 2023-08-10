На польской границе с Беларусью Войско Польское потеряло приспособление для включения вертолетной ракеты, сообщают Вооруженные силы Польши, передает РИА Новости.

В ходе боевых вылетов патрулирующих границу вертолетов было установлено, что у одной из ракет отсутствовал взрыватель. Представители ведомства подчеркнули, что утерянное устройство имеет встроенный защитный элемент и не угрожает. Тем не менее власти призвали сообщать о местоположении устройства в случае его обнаружения и обращаться в военную службу или полицию.

Вооруженные силы Польши также упомянули, что в прошлом подобные ситуации уже происходили, к примеру, во время выполнения военной миссии в Афганистане, где также имели место случаи утери элементов техники после завершения боевых вылетов.

В свете текущих обстоятельств, касающихся якобы залета белорусских вертолетов в воздушное пространство Польши и последующего перемещения военных сил к границе, высказывались гипотезы о стремлении польского политического руководства расширить военное присутствие возле белорусских границ, что вызвало негативную реакцию со стороны Республики Беларусь.