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Польские власти призвали ЕС отказать военнообязанным украинцам в соцподдержке

27 мая 2024 06:27
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Польские власти призвали европейское сообщество отказаться от социальных выплат для украинцев, подлежащих призыву на родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские власти призвали ЕС отказать военнообязанным украинцам в соцподдержке-1

В Министерстве иностранных дел страны также призвали сделать любую схему ограничения пособий общеевропейской, чтобы украинцы не могли «начать покупать льготы по всей Европе». Ранее польские власти изъявили готовность содействовать Киеву в возвращении украинских граждан призывного возраста. Такую инициативу поддержали и в Литве.

# Международная политика

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