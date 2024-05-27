Польские власти призвали ЕС отказать военнообязанным украинцам в соцподдержке

Польские власти призвали европейское сообщество отказаться от социальных выплат для украинцев, подлежащих призыву на родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве иностранных дел страны также призвали сделать любую схему ограничения пособий общеевропейской, чтобы украинцы не могли «начать покупать льготы по всей Европе». Ранее польские власти изъявили готовность содействовать Киеву в возвращении украинских граждан призывного возраста. Такую инициативу поддержали и в Литве.