Польские власти официально разрешили стрелять по нелегалам на границе

Польский лидер Анджей Дуда подписал закон, разрешающий военнослужащим на границе использовать оружие против незаконных мигрантов. Об этом пишет РИА Новости.

Глава президентской канцелярии Малгожата Папроцкая сказала, что закон улучшит защиту границ и безопасность солдат.

Закон, утвержденный парламентом в июле, разрешает армии самостоятельно передвигаться по границе в мирное время и предусматривает понятие «военная операция».

Он также снимает с солдат ответственность за их действия в некоторых условиях, если они защищали свою жизнь или здоровье. Дискуссия началась после случая на границе с Беларусью, когда погиб военнослужащий, и последовавших за этим обвинений в адрес польских солдат в стрельбе по мигрантам.