Польские солдаты получили ранения во время смены дежурства

Инцидент произошел во время смены дежурства. Когда солдаты передавали оружие, внезапно прозвучали неконтролируемые выстрелы. В результате один из них был доставлен на вертолете в госпиталь, второй получил травму руки. По словам медиков, жизни и здоровью мужчин ничто не угрожает. Сейчас расследованием происшествия в 18-й механизированной дивизии, которая призвана обеспечить безопасность польско-белорусской границы, занимается военная прокуратура. Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай. В марте при занятиях на полигоне погибли двое военнослужащих, еще двое во время учений НАТО.