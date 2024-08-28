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Польские солдаты получили ранения во время смены дежурства

28 августа 2024 10:37
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Из-за низкого уровня боевой подготовки польская армия теряет своих солдат. Очередной инцидент произошел в части, которая базируется у границы с Беларусью. Там ранения получили двое военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские солдаты получили ранения во время смены дежурства-2

Инцидент произошел во время смены дежурства. Когда солдаты передавали оружие, внезапно прозвучали неконтролируемые выстрелы. В результате один из них был доставлен на вертолете в госпиталь, второй получил травму руки. По словам медиков, жизни и здоровью мужчин ничто не угрожает. Сейчас расследованием происшествия в 18-й механизированной дивизии, которая призвана обеспечить безопасность польско-белорусской границы, занимается военная прокуратура. Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай. В марте при занятиях на полигоне погибли двое военнослужащих, еще двое во время учений НАТО.

# ЧП

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