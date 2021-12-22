Польские шахтёры требуют повышения зарплат и компенсаций за переработку

Они называют этот протест предупредительным сигналом для правительства и выступают за повышение компенсаций за переработку и зарплат. Также профсоюзы требуют предпринять способы выживания и функционирования отрасли в 2022 году. Шахтеры предупредили, что если они не получат конкретных ответов, то начнут полную блокаду поставок угля на электростанции.