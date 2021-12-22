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Польские шахтёры требуют повышения зарплат и компенсаций за переработку

22 декабря 2021 08:49
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Новости Польши. Польские профсоюзы шахтеров блокируют поставки угля на электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские шахтёры требуют повышения зарплат и компенсаций за переработку-1

Они называют этот протест предупредительным сигналом для правительства и выступают за повышение компенсаций за переработку и зарплат. Также профсоюзы требуют предпринять способы выживания и функционирования отрасли в 2022 году. Шахтеры предупредили, что если они не получат конкретных ответов, то начнут полную блокаду поставок угля на электростанции.

# Акции протеста # Фотофакт

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