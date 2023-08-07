Польские рабочие починили поврежденный участок нефтепровода «Дружба»

Компания PERN, являющаяся компанией-оператором польской части нефтепровода «Дружба», сообщила в социальной сети X (бывший Twitter), что польские специалисты заменили вышедший из строя участок трубы, по которому нефть транспортируется в Германию, сообщает ТАСС.

Службы PERN проработали всю ночь, закончили установку нового фрагмента трубы и начали его сварку. Восстановление прокачки нефти по поврежденному участку нефтепровода планируется 8 августа. Одна из двух веток нефтепровода «Дружба» в сторону Германии была перекрыта из-за обнаружения протечки в Польше 5 августа. Второй рукав работает в штатном режиме, и никакой угрозы жизни и здоровью местных жителей нет. В настоящее время выясняются причины разгерметизации, но в PERN уже заявили, что причастность третьей стороны к аварии исключена.