Скандал в Варшаве: польские политики конфликтуют из-за помощи ЕС. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что кредиты по программе перевооружения Европы поступят в страну несмотря на президентское вето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брюссель одобрил Польше 44 миллиарда евро на закупки вооружений и развитие оборонных технологий. Парламент принял соответствующий закон, но президент Кароль Навроцкий его заблокировал, опасаясь долгосрочной долговой зависимости от союзников. Кабинет министров заверил, что политические игры не помешают перевооружению: деньги планируют направить напрямую в бюджет Минобороны, минуя дополнительные парламентские процедуры и одобрение Навроцкого.