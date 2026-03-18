Прямой эфир

Польские политики конфликтуют из-за помощи ЕС

18 марта 2026 07:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Скандал в Варшаве: польские политики конфликтуют из-за помощи ЕС. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что кредиты по программе перевооружения Европы поступят в страну несмотря на президентское вето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские политики конфликтуют из-за помощи ЕС-2

Брюссель одобрил Польше 44 миллиарда евро на закупки вооружений и развитие оборонных технологий. Парламент принял соответствующий закон, но президент Кароль Навроцкий его заблокировал, опасаясь долгосрочной долговой зависимости от союзников. Кабинет министров заверил, что политические игры не помешают перевооружению: деньги планируют направить напрямую в бюджет Минобороны, минуя дополнительные парламентские процедуры и одобрение Навроцкого.

# Польша

Другие новости рубрики

Все новости
Польша требует от Украины отдать орден Virtuti Militari
18 марта 2026 07:05

Польша требует от Украины отдать орден Virtuti Militari

В Польше намерены в два раза нарастить производство тротила в ближайшие годы
18 марта 2026 06:48

В Польше намерены в два раза нарастить производство тротила в ближайшие годы

Трамп раскритиковал союзников за отказ поддержать США в конфликте с Ираном
18 марта 2026 06:43

Трамп раскритиковал союзников за отказ поддержать США в конфликте с Ираном