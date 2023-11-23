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Польские перевозчики заблокировали ещё один пункт пропуска на границе с Украиной

23 ноября 2023 19:00
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Новости Польши. Польские перевозчики заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной. Ограничения движения может продлиться до 26 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские перевозчики заблокировали ещё один пункт пропуска на границе с Украиной-1

Среди требований бастующих перевозчиков – равные условия для польской и украинской стороны. Последняя работает по особым правилам, что позволяет ей предлагать более дешевый сервис. Ситуация обострилась 6 ноября. Тогда активисты заблокировали сразу три КПП. С тех пор Киев потерял более 400 млн евро из-за простоя грузовиков.

# Акции протеста # Фотофакт

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