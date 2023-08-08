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Польские механики чинят подбитые в ходе СВО САУ «Краб» в Украине около линии фронта

08 августа 2023 10:32
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Самоходные гаубицы «Краб», участвующие в боевых действиях в Украине, чинятся польскими специалистами неподалеку от фронтовой линии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство PAP.

Польский оружейный концерн (PGZ) организовал филиал PGZ Service Orel для сервисного обслуживания техники, в том числе и самоходных гаубиц «Краб». Механики PGZ Service Orel осуществляют обслуживание в полевых мастерских и на предприятиях в Украине. Отмечается, что рабочие имеют опыт работы в условиях боевых действии и на постоянной основе предоставляют рекомендации сервисным службам Украины. 

Российская Федерация ранее отправляла странам НАТО ноту по вопросу осуществления поставок оружия в Украину. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что для России любые грузы с вооружением для Украины являются законной целью.

# Оружие и боеприпасы

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