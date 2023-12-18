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Польские грузоперевозчики снова заблокировали погранпункт на границе с Украиной

18 декабря 2023 20:24
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Польские грузоперевозчики опять заблокировали погранпункт на границе с Украиной, об этом сообщают киевские власти. Протестующие планируют и дальше продолжать стачку, пропуская минимальное количество автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские грузоперевозчики снова заблокировали погранпункт на границе с Украиной-1

Спустя неделю после открытия пункта пропуска Киев и Варшава так и не пришли к общему решению, поэтому водители решили снова не пропускать украинцев. Напомним, с начала прошлого месяца польские грузоперевозчики начали блокаду КПП на границе с Украиной, также к ним присоединились местные фермеры и словацкие коллеги.

# Забастовка # Новости Польши

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