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Польские фермеры заблокировали 6 КПП на границе с Украиной

17 февраля 2024 16:52
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Польские фермеры продолжают блокировать границу с Украиной. Перекрыты сразу 6 КПП. Неспокойно и в городах –протестующие жгут сено и перегораживают дороги. Аграриев возмущает зеленая политика Брюсселя, которая фактически убивает сельское хозяйство страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские фермеры заблокировали 6 КПП на границе с Украиной-1


Еврочиновники лишают польских фермеров льгот, а также ограничивают их в использовании удобрений для выращивания продуктов, прикрываясь заботой о потребителях. При этом ЕС активно импортирует сельхоз продукцию сомнительного качества из Украины, которая ко всему прочему ввозится беспошлинно. Не имея возможности конкурировать с привозными овощами, местные фермеры терпят огромные убытки. Многие оказались на грани разорения.

Польские фермеры заблокировали 6 КПП на границе с Украиной-3

Мы просто хотим нормально работать на своих фермах. Нам говорят, что мы больше не можем использовать наши поля, выращивать на них наши овощи и зерно. Гектары земли простаивают, когда мы все равно платим за них налоги, а многие из нас еще не закрыли кредиты на эти поля. Мы вынуждены бороться.

Польские фермеры заблокировали 6 КПП на границе с Украиной-6

Напомним, с начала прошлого месяца фермеры по всей Европе вышли на улицы городов. Они требуют снизить налоговые ставки для сельского хозяйства, повысить льготы и уменьшить импорт дешевой продукции. На фоне продолжающейся рецессии правительства ставят в приоритет интересы иностранного государства, нежели благополучие собственных граждан и стабильный рост экономики.

# Граница

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