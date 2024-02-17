Польские фермеры заблокировали 6 КПП на границе с Украиной

Польские фермеры продолжают блокировать границу с Украиной. Перекрыты сразу 6 КПП. Неспокойно и в городах –протестующие жгут сено и перегораживают дороги. Аграриев возмущает зеленая политика Брюсселя, которая фактически убивает сельское хозяйство страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Еврочиновники лишают польских фермеров льгот, а также ограничивают их в использовании удобрений для выращивания продуктов, прикрываясь заботой о потребителях. При этом ЕС активно импортирует сельхоз продукцию сомнительного качества из Украины, которая ко всему прочему ввозится беспошлинно. Не имея возможности конкурировать с привозными овощами, местные фермеры терпят огромные убытки. Многие оказались на грани разорения.

Мы просто хотим нормально работать на своих фермах. Нам говорят, что мы больше не можем использовать наши поля, выращивать на них наши овощи и зерно. Гектары земли простаивают, когда мы все равно платим за них налоги, а многие из нас еще не закрыли кредиты на эти поля. Мы вынуждены бороться.