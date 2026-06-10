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Польские фермеры требуют от Еврокомиссии не урезать аграрные субсидии

10 июня 2026 17:26
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Продовольственная безопасность для Европы не менее важна, чем военная. И вот яркое тому подтверждение: польские фермеры направили письмо в Брюссель. 30 представителей агросектора требуют сохранить финансирование сельского хозяйства в новом бюджете ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект расходов Евросоюза на ближайшие 10 лет предполагает урезание аграрных субсидий примерно на 20%. К недовольным польским фермерам присоединились аграрии еще 15 стран ЕС. Группа добивается национального контроля над распределением денег.

Государства не хотят отдавать Брюсселю единоличное право распоряжаться средствами, которые должны учитывать местные условия. Так, неделю назад в Германии фермеры вылили на поле 30 тысяч литров молока, демонстрируя, что дешевый импорт из США и Новой Зеландии уничтожает европейское животноводство. Волну протестов подхватили и в Варшаве.

Польские фермеры требуют от Еврокомиссии не урезать аграрные субсидии-2

Ситуация на молочном рынке становится день ото дня все более драматичной. Мы имеем дело с большим импортом как из третьих стран, так и изнутри сообщества. И мы, Союз фермеров и сельскохозяйственных организаций Польши, два месяца назад, предвидя эту катастрофу, которая сейчас происходит на рынке, передали в руки министру сельского хозяйства готовую программу защитных решений. Мы просим как можно скорее внедрить защитные механизмы, потому что худшее впереди.

Фермеры также требуют компенсаций за ущерб от весенних заморозков, который уже оцениваются в миллиарды евро. Кроме того, аграрии винят в своих бедах европейскую «зеленую сделку» и торговое соглашение со странами МЕРКОСУР. 

# Новости Польши

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