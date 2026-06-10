Польские фермеры требуют от Еврокомиссии не урезать аграрные субсидии

Продовольственная безопасность для Европы не менее важна, чем военная. И вот яркое тому подтверждение: польские фермеры направили письмо в Брюссель. 30 представителей агросектора требуют сохранить финансирование сельского хозяйства в новом бюджете ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект расходов Евросоюза на ближайшие 10 лет предполагает урезание аграрных субсидий примерно на 20%. К недовольным польским фермерам присоединились аграрии еще 15 стран ЕС. Группа добивается национального контроля над распределением денег.

Государства не хотят отдавать Брюсселю единоличное право распоряжаться средствами, которые должны учитывать местные условия. Так, неделю назад в Германии фермеры вылили на поле 30 тысяч литров молока, демонстрируя, что дешевый импорт из США и Новой Зеландии уничтожает европейское животноводство. Волну протестов подхватили и в Варшаве.