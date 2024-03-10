Польские фермеры пообещали парализовать страну забастовками после провальных переговоров с властями

Польские фермеры анонсировали новую серию протестов после провальных переговоров с властями. Они обещают, что забастовки парализуют всю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог с правительством Туска не привел ни к каким результатам, что очень огорчило аграриев. Они недовольны политикой в отношении сельскохозяйственного сектора и не намерены мириться с новыми порядками, а также планируют масштабную блокаду крупнейших магистралей и городов по всей стране.

Будем стоять дальше на баррикадах, протестовать. На 20 марта анонсируем протесты во всей стране. С 7 до 19 часов вся Польша остановится. Дети не доедут до школ, люди не доедут до работы, но у нас нет другого выхода. Наши хозяйства на грани банкротства, мы должны сделать все, чтобы правительство нас начало серьезно воспринимать. Должны дожать, извиняемся за неудобства.