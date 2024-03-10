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Польские фермеры пообещали парализовать страну забастовками после провальных переговоров с властями

10 марта 2024 07:47
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Польские фермеры анонсировали новую серию протестов после провальных переговоров с властями. Они обещают, что забастовки парализуют всю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские фермеры пообещали парализовать страну забастовками после провальных переговоров с властями-1

Диалог с правительством Туска не привел ни к каким результатам, что очень огорчило аграриев. Они недовольны политикой в отношении сельскохозяйственного сектора и не намерены мириться с новыми порядками, а также планируют масштабную блокаду крупнейших магистралей и городов по всей стране.

Польские фермеры пообещали парализовать страну забастовками после провальных переговоров с властями-4

Будем стоять дальше на баррикадах, протестовать. На 20 марта анонсируем протесты во всей стране. С 7 до 19 часов вся Польша остановится. Дети не доедут до школ, люди не доедут до работы, но у нас нет другого выхода. Наши хозяйства на грани банкротства, мы должны сделать все, чтобы правительство нас начало серьезно воспринимать. Должны дожать, извиняемся за неудобства.

Польские фермеры пообещали парализовать страну забастовками после провальных переговоров с властями-7

Польские власти продолжают затягивать аграрный вопрос, игнорируя фермеров. Они уже третий месяц добиваются от правительства запрета на ввоз украинской сельхозпродукции, увеличение льгот и субсидий для сектора, а также отказа от новой зеленой политики Брюсселя.

# Акции протеста

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