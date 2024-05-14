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Польские фермеры объявили голодовку в здании парламента

14 мая 2024 08:29
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Кризис в агросфере Польши продолжает прогрессировать, но правительство Туска не намерено решать проблемы сельхозсектора. Фермеры по-прежнему несут огромные убытки. Вместе с тем они не хотят идти на поводу у властей, поэтому профсоюзы сменили тактику протестов. Накануне группа аграриев устроила голодовку прямо в здании польского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские фермеры объявили голодовку в здании парламента-1

Теперь они требуют встречи с премьер-министром Дональдом Туском, чтобы решить вопросы с поставками украинского зерна и новой зеленой политикой Евросоюза. Пока их просьбы остаются без ответа, кабмин продолжает игнорировать все предложения. Ко всему прочему, некоторые чиновники полагают, что протестующие работают по политическому заказу перед выборами в европейский парламент. Пока официальная Варшава не собирается решать кризис в сельском хозяйстве, продолжая работать в интересах других государств.

# Акции протеста # Новости Польши

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