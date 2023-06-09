Прямой эфир

Польские аграрии заблокировали пункт пропуска, обеспечивающий 40% грузопотока с Украиной

09 июня 2023 19:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вопросы продовольственной безопасности вызывают все больше беспокойства в обществе. Молдавские фермеры устроили очередную акцию протеста против массового ввоза в страну дешевого и некачественного украинского зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские аграрии заблокировали пункт пропуска, обеспечивающий 40% грузопотока с Украиной-1

Представители сельхозотрасли призвали правительство позаботиться о своих производителях, которые не могут продать урожай, в результате чего несут колоссальные убытки. Не дождавшись решения вопроса, забастовку с такими же требованиями возобновили и польские аграрии. Они заблокировали движение через пункт пропуска «Дорогуск-Ягодин»‎, через который проходит 40 % грузопотока между Польшей и Украиной. В настоящее время оформление грузовых автомобилей, следующих из Украины, приостановлено. А на выезд из Польши пропускают только транспорт, перевозящий гуманитарный груз.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Путин заявил о начале контрнаступления Украины
09 июня 2023 15:27

Путин заявил о начале контрнаступления Украины

В США отменили авиаперелёты из-за оранжевого дыма от лесных пожаров
09 июня 2023 15:15

В США отменили авиаперелёты из-за оранжевого дыма от лесных пожаров

Более 2,5 тысячи фото- и видеокамер представили в музее в Индии
09 июня 2023 15:13

Более 2,5 тысячи фото- и видеокамер представили в музее в Индии