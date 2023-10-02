Польская оппозиция провела крупнейший марш в истории Варшавы – на улицы вышли более миллиона человек

Новости Польши. Недовольство поляков властями начинает выливаться в массовые протесты. Польская оппозиция провела крупнейший марш в истории Варшавы. Он собрал более миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сторонники оппозиции со всей страны собрались в столице. Они обвиняют правящую партию «Право и справедливость» в нарушении свобод, финансовых махинациях, ограничении прав женщин. Эта акция стала одной из самых масштабных и массовых. Митинги прошли и в других городах Польши. 15 октября в стране состоятся парламентские выборы. Организаторы шествия надеются, что этот марш поможет оппозиции привлечь голоса избирателей.