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Польская оппозиция провела крупнейший марш в истории Варшавы – на улицы вышли более миллиона человек

02 октября 2023 09:01
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Новости Польши. Недовольство поляков властями начинает выливаться в массовые протесты. Польская оппозиция провела крупнейший марш в истории Варшавы. Он собрал более миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польская оппозиция провела крупнейший марш в истории Варшавы – на улицы вышли более миллиона человек-1

Сторонники оппозиции со всей страны собрались в столице. Они обвиняют правящую партию «Право и справедливость» в нарушении свобод, финансовых махинациях, ограничении прав женщин. Эта акция стала одной из самых масштабных и массовых. Митинги прошли и в других городах Польши. 15 октября в стране состоятся парламентские выборы. Организаторы шествия надеются, что этот марш поможет оппозиции привлечь голоса избирателей.

Польская оппозиция провела крупнейший марш в истории Варшавы – на улицы вышли более миллиона человек-4

Согласно опросам, оппозиционная «Гражданская платформа» несколько отстает от партии «Право и справедливость». Однако у нее есть большие шансы победить, если оппозиционные силы смогут объединиться.

# Акции протеста # Новости Польши # Фотофакт

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