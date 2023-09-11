Польская оппозиция может получить преимущество в Сейме

Как выяснилось, правящая партия «Право и справедливость» может рассчитывать чуть более чем на 33 % голосов. Следом за ними с небольшим отставанием идет ее главный конкурент от оппозиции – «Гражданская коалиция» с 26 %. Также поляки считают, что в Сейм должны пройти партии «Третий путь», «Левые» и «Конфедерация». Таким образом, оппозиция в совокупности может получить большинство мест. Выборы в польский парламент пройдут уже 15 октября, после чего будет сформировано новое правительство. Стоит отметить, что в случае победы оппозиция пообещала привлечь к трибуналу президента и премьер-министра страны.