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Польшу могут лишить права голоса в Совете ЕС

20 октября 2021 08:36
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Европарламент недоволен новым решением Польши о том, что национальные законы страны выше европейского права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Брюссель видит в этом нарушение принципов правового государства.  

Польшу могут лишить права голоса в Совете ЕС-1

Поэтому, чтобы вернуть Польшу в подчинение институтам ЕС, председатель Еврокомиссии предлагает взимать со страны-нарушителя ежедневные штрафы, временно лишить Польшу права голоса в Евросовете и заморозить выплату ей средств из фондов ЕС. Но для таких действий все страны-члены должны дать свое согласие.  

Польшу могут лишить права голоса в Совете ЕС-4

Пока Польше сделали предупреждение. Скорее всего, споры о верховенстве права, поведении Польши и ее роли в Евросоюзе продолжатся и на этой неделе, когда главы государств и правительств ЕС встретятся в Брюсселе.  

# Международная политика # Фотофакт

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