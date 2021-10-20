Польшу могут лишить права голоса в Совете ЕС

Европарламент недоволен новым решением Польши о том, что национальные законы страны выше европейского права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Брюссель видит в этом нарушение принципов правового государства.
Европарламент недоволен новым решением Польши о том, что национальные законы страны выше европейского права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Брюссель видит в этом нарушение принципов правового государства.
Поэтому, чтобы вернуть Польшу в подчинение институтам ЕС, председатель Еврокомиссии предлагает взимать со страны-нарушителя ежедневные штрафы, временно лишить Польшу права голоса в Евросовете и заморозить выплату ей средств из фондов ЕС. Но для таких действий все страны-члены должны дать свое согласие.
Пока Польше сделали предупреждение. Скорее всего, споры о верховенстве права, поведении Польши и ее роли в Евросоюзе продолжатся и на этой неделе, когда главы государств и правительств ЕС встретятся в Брюсселе.