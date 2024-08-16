Польше понадобится не менее 10 лет для увеличения численности армии в полтора раза

Польша не успевает реализовать свои военные амбиции. Для создания 300-тысячной армии, о которой не раз заявлялось, стране понадобится не менее 10 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь речь идет о необходимости резерва, за счет которого в случае необходимости можно будет пополнить войска. По данным на июнь, численность польской армии составляет 198 тысяч солдат и офицеров. Но бывший глава оборонного ведомства намеревался увеличить ее в полтора раза. Впрочем, ряд специалистов посчитал это чрезмерным. Так, нынешний министр обороны Польши уверен, что стране достаточно 215 тысяч солдат.