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Польша завершит укрепление границы с Беларусью к середине 2025 года

30 декабря 2024 10:38
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Польша намерена полностью отгородиться от нашей страны к середине 2025 года. Об этом сообщили в МВД республики. Именно к этому сроку должны закончиться работы по укреплению границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша завершит укрепление границы с Беларусью к середине 2025 года-2

Все инженерно-оборонительные сооружения, которые там устанавливаются, сделают уровень безопасности участка восточного рубежа, цитата – «максимально приближенным к стопроцентной герметичности», заявил заместитель министра. В 2022 году Польша уже возвела стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метров. Год назад завершилась установка так называемого электронного барьера. Весь участок теперь оснащен видеокамерами, тепловизорами и кабелями раннего обнаружения нарушителей. Сейчас заканчивается возведение противотанковых укреплений и строительство новых дорог для патрулирования. Для защиты от мнимых угроз, которые якобы исходят от нашей страны, правительство тратит вполне реальные, огромные деньги. Этим крайне недовольны граждане. 70 % поляков считают, что премьер Дональд Туск и его кабмин не справляются со своей работой. Таковы данные последних опросов.

# Польша # Граница

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