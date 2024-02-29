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Польша закупает у США системы управления ракетными установками

29 февраля 2024 09:20
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Польша все быстрее идет по пути милитаризации страны, продолжая приобретать новые виды вооружений. Так, Варшава закупает у США интегрированную систему боевого управления средствами противовоздушной и противоракетной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша закупает у США системы управления ракетными установками-1

Как сообщили в министерстве обороны, подписание контракта состоится сегодня. Чистая стоимость заказа составляет более 2,5 миллиарда долларов. Оборудование предназначено для польских систем ПВО средней дальности «Висла», которая использует американские пусковые установки ракет «Патриот» и ближнего действия «Нарев», оснащенные британскими ракетами. Контракт также предполагает логистическую и техническую поддержку и поставку запасных частей. Реализация проекта начнется уже в этом году и должна быть завершена в 2031-м. Еще ранее, в 2018 году, Польша подписала контракт с США на покупку 16 пусковых установок, 208 ракет и четырех радиолокационных станций с радарами.

# Оружие и боеприпасы

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