Польша закупает у США системы управления ракетными установками

Как сообщили в министерстве обороны, подписание контракта состоится сегодня. Чистая стоимость заказа составляет более 2,5 миллиарда долларов. Оборудование предназначено для польских систем ПВО средней дальности «Висла», которая использует американские пусковые установки ракет «Патриот» и ближнего действия «Нарев», оснащенные британскими ракетами. Контракт также предполагает логистическую и техническую поддержку и поставку запасных частей. Реализация проекта начнется уже в этом году и должна быть завершена в 2031-м. Еще ранее, в 2018 году, Польша подписала контракт с США на покупку 16 пусковых установок, 208 ракет и четырех радиолокационных станций с радарами.