Польша вынашивает агрессивные планы в отношении Беларуси? Вот что пишут местные СМИ

Новости Польши. Польша вынашивает агрессивные планы в отношении восточных соседей, в частности Беларуси. Об этом говорится в статье издания «Дзенник политычны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авторы отмечают, что часто проводимые в стране масштабные учения НАТО преследуют только одну цель: научиться защищаться, поскольку Европа якобы живет на пороховой бочке. На самом деле, это блеф. В стране под руководством Пентагона и Североатлантического альянса под видом маневров идет подготовка к открытию еще одного фронта против России и Беларуси.