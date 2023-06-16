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Польша вынашивает агрессивные планы в отношении Беларуси? Вот что пишут местные СМИ

16 июня 2023 11:07
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Новости Польши. Польша вынашивает агрессивные планы в отношении восточных соседей, в частности Беларуси. Об этом говорится в статье издания «Дзенник политычны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша вынашивает агрессивные планы в отношении Беларуси? Вот что пишут местные СМИ-1

Авторы отмечают, что часто проводимые в стране масштабные учения НАТО преследуют только одну цель: научиться защищаться, поскольку Европа якобы живет на пороховой бочке. На самом деле, это блеф. В стране под руководством Пентагона и Североатлантического альянса под видом маневров идет подготовка к открытию еще одного фронта против России и Беларуси.

Польша вынашивает агрессивные планы в отношении Беларуси? Вот что пишут местные СМИ-4

И это, отмечают журналисты, уже не скрывают и сами военные. Как итог, говорят авторы статьи, чтобы узнать, чем заканчивается такая политика, достаточно взглянуть на Украину.

# Международная политика # Новости Польши # Фотофакт

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