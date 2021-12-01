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Польша всё-таки допустит журналистов на границу с Беларусью

01 декабря 2021 17:28
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Новости Польши. Польша допустит журналистов на границу с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша всё-таки допустит журналистов на границу с Беларусью-1

В Поплавце будет организован пресс-центр для СМИ, в том числе и для зарубежных медиа. Работа начнется 3 ноября. Сообщается, что каждый день там будут проводить по две пресс-конференции. 

И это несмотря на запрет посещения приграничных с Беларусью территорий. 

Реакция на запрет поляков – подробно здесь.  

# Беженцы # Фотофакт

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