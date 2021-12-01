Польша всё-таки допустит журналистов на границу с Беларусью

Новости Польши. Польша допустит журналистов на границу с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Поплавце будет организован пресс-центр для СМИ, в том числе и для зарубежных медиа. Работа начнется 3 ноября. Сообщается, что каждый день там будут проводить по две пресс-конференции.

И это несмотря на запрет посещения приграничных с Беларусью территорий.