Прямой эфир

Польша вновь заговорила о ядерном оружии

23 апреля 2024 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польша готова разместить у себя ядерное оружие. Об этом в очередной раз заявил Анджей Дуда в интервью местному изданию. По словам польского лидера, этот вопрос давно стал темой переговоров между Варшавой и Вашингтоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша вновь заговорила о ядерном оружии-1

Первые попытки склонить США к переброске атомных боеголовок в Польшу Министерство обороны страны предприняло еще в 2015 году. Там хотели присоединиться к программе НАТО, позволяющей США передавать свое ядерное оружие тем странам-участницам, которые его не имеют. 2 года назад польский президент вновь выразил желание получить доступ к ядерной кнопке. Свою настойчивость он ожидаемо объяснил необходимостью укрепить безопасность восточного фланга альянса от якобы растущей угрозы со стороны Беларуси и России.

Однако громкое заявление Дуды о желании разместить в стране ядерное оружие, довольно холодно встретили в самой Польше. Премьер Дональд Туск уже заявил, что не понимает высказываний президента. По его словам, такие решения необходимо обсуждать с парламентом и правительством. МИД страны уже через несколько часов после опубликования интервью сообщил, что тема размещения ядерного оружия кабмином не рассматривалась.

# Международная политика # Новости Польши

Другие новости рубрики

Все новости
В Латвии поднимут налог на русскоязычную печатную продукцию
23 апреля 2024 07:41

В Латвии поднимут налог на русскоязычную печатную продукцию

Зеленский намекнул на скорую возможность начала переговоров с Россией
22 апреля 2024 15:34

Зеленский намекнул на скорую возможность начала переговоров с Россией

Зеленский: Запад не отправляет войска в Украину из-за страха перед РФ
22 апреля 2024 13:51

Зеленский: Запад не отправляет войска в Украину из-за страха перед РФ

Украинский пограничник убежал в Молдову во время патрулирования границы
22 апреля 2024 13:51

Украинский пограничник убежал в Молдову во время патрулирования границы

Зеленский заявил, что Запад боится войны с Россией
22 апреля 2024 13:38

Зеленский заявил, что Запад боится войны с Россией

Шольц анонсировал планы ФРГ форсировать переход на возобновляемые источники энергии
22 апреля 2024 13:31

Шольц анонсировал планы ФРГ форсировать переход на возобновляемые источники энергии

В Минобороны РФ заявили о взятии Новомихайловки в ДНР
22 апреля 2024 13:23

В Минобороны РФ заявили о взятии Новомихайловки в ДНР

Украинский пограничник при патрулировании границы сбежал в Молдову
22 апреля 2024 13:19

Украинский пограничник при патрулировании границы сбежал в Молдову

Минобороны России доложили о взятии двух населенных пунктов в ДНР
22 апреля 2024 12:45

Минобороны России доложили о взятии двух населенных пунктов в ДНР

Буданов считает, что российского перебежчика Кузьминова погубила жажда славы
22 апреля 2024 12:45

Буданов считает, что российского перебежчика Кузьминова погубила жажда славы

В ГУР Украины назвали ошибки российского перебежчика Кузьминова
22 апреля 2024 11:29

В ГУР Украины назвали ошибки российского перебежчика Кузьминова

Кремль предупреждает об ответе РФ на размещение ядерного оружия США в Польше
22 апреля 2024 10:59

Кремль предупреждает об ответе РФ на размещение ядерного оружия США в Польше