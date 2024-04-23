Польша вновь заговорила о ядерном оружии

Польша готова разместить у себя ядерное оружие. Об этом в очередной раз заявил Анджей Дуда в интервью местному изданию. По словам польского лидера, этот вопрос давно стал темой переговоров между Варшавой и Вашингтоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые попытки склонить США к переброске атомных боеголовок в Польшу Министерство обороны страны предприняло еще в 2015 году. Там хотели присоединиться к программе НАТО, позволяющей США передавать свое ядерное оружие тем странам-участницам, которые его не имеют. 2 года назад польский президент вновь выразил желание получить доступ к ядерной кнопке. Свою настойчивость он ожидаемо объяснил необходимостью укрепить безопасность восточного фланга альянса от якобы растущей угрозы со стороны Беларуси и России.

Однако громкое заявление Дуды о желании разместить в стране ядерное оружие, довольно холодно встретили в самой Польше. Премьер Дональд Туск уже заявил, что не понимает высказываний президента. По его словам, такие решения необходимо обсуждать с парламентом и правительством. МИД страны уже через несколько часов после опубликования интервью сообщил, что тема размещения ядерного оружия кабмином не рассматривалась.