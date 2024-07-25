Польша усиливает систему ПВО на границе с Беларусью. Об этом заявили в командовании Вооруженных сил. По мнению польских военных уж слишком возрос риск нарушения воздушного пространства страны на восточных рубежах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, объективные причины таких опасений там не смогли назвать.

Тем не менее это не помешало польскому Министерству обороны начать масштабную операцию под названием «воздушная заря», целью которой является предотвращение любого посягательства на мирное небо Польши. Особое внимание будет уделено уничтожению беспилотников, которые якобы запускает Беларусь. Они, мол, незаконно проникают через границу на малых и очень малых высотах. При этом в польском военном ведомстве не уточнили, были ли такие инциденты на самом деле. И не привели ни одного факта таких нарушений. Но это никак не смутило Варшаву.