Польша усиливает систему ПВО на границе с Беларусью
Польша усиливает систему ПВО на границе с Беларусью. Об этом заявили в командовании Вооруженных сил. По мнению польских военных уж слишком возрос риск нарушения воздушного пространства страны на восточных рубежах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, объективные причины таких опасений там не смогли назвать.
Тем не менее это не помешало польскому Министерству обороны начать масштабную операцию под названием «воздушная заря», целью которой является предотвращение любого посягательства на мирное небо Польши. Особое внимание будет уделено уничтожению беспилотников, которые якобы запускает Беларусь. Они, мол, незаконно проникают через границу на малых и очень малых высотах. При этом в польском военном ведомстве не уточнили, были ли такие инциденты на самом деле. И не привели ни одного факта таких нарушений. Но это никак не смутило Варшаву.
Напуганная мнимой угрозой она обратилась за помощью в охране воздушных рубежей к союзникам и те откликнулись. Как стало известно, Британия развернет в Польше системы ПВО ближнего радиуса действия. Кроме того, Лондон в ближайшее время отправит эскадрилью истребителей, которые заступят на боевое дежурство на востоке страны. Стоит напомнить, что в начале июля Министерство обороны объявило о решении увеличить армейский контингент на границе с Беларусью до 17 тысяч военных. Кроме того, польские власти начинают работы по строительству новых линий оборонительных укреплений.