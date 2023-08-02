Польша усилит военное присутствие на границе с Беларусью. Об этом заявил министр обороны страны

Министр обороны Польши заявил, что страна усилит военное присутствие на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, он распорядился направить туда дополнительное количество солдат, техники, в том числе боевые вертолеты. Насколько увеличится военный контингент, не сообщается, но произойдет это очень скоро. Граждан страны призвали не распространять информацию о передвижении техники, указывая на то, что она может быть использована для нагнетания обстановки. Тут стоит напомнить, что еще накануне Генеральное командование Вооруженных сил Польши объявило о размещении снайперов на границе с Беларусью.