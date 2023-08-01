Польша убивает собственный туризм – люди устали от постоянных проверок документов

Новости Польши. Милитаризация Польши привела к непредсказуемым последствиям. Как выяснилось, она убивает туристический сектор страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туроператоры сообщают, что люди резко потеряли интерес к восточным регионам, которые славились красотой природы и привлекали сотни путешественников. Теперь гости банально боятся приезжать в леса, где сконцентрировано огромное количество военных и техники. За последние месяцы число туристов, желающих насладиться заповедной природой, сократилось вдвое.

Местные жители говорят, что тоже устали от присутствия силовиков, шума и постоянных проверок документов. Многие из них считают, что военную истерию раздувают СМИ, а паника нагнетается к предстоящим выборам. При этом Министерство обороны заявило, что новые воинские части появятся еще в четырех населенных пунктах, находящихся неподалеку от границы с Беларусью.