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Польша убивает собственный туризм – люди устали от постоянных проверок документов

01 августа 2023 11:32
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Новости Польши. Милитаризация Польши привела к непредсказуемым последствиям. Как выяснилось, она убивает туристический сектор страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша убивает собственный туризм – люди устали от постоянных проверок документов-1

Туроператоры сообщают, что люди резко потеряли интерес к восточным регионам, которые славились красотой природы и привлекали сотни путешественников. Теперь гости банально боятся приезжать в леса, где сконцентрировано огромное количество военных и техники. За последние месяцы число туристов, желающих насладиться заповедной природой, сократилось вдвое.

Местные жители говорят, что тоже устали от присутствия силовиков, шума и постоянных проверок документов. Многие из них считают, что военную истерию раздувают СМИ, а паника нагнетается к предстоящим выборам. При этом Министерство обороны заявило, что новые воинские части появятся еще в четырех населенных пунктах, находящихся неподалеку от границы с Беларусью.

# Международная политика # Фотофакт

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