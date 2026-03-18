Польша требует от Украины отдать орден Virtuti Militari

В Институте национальной памяти Польши заявили, что польский орден Virtuti Militari, который выставлен на аукцион в Украине, должен быть возвращен Варшаве, пишет РИА Новости.

Объявление о продаже ордена размещено на одном из украинских интернет-порталов. Сообщается, что знак отличия получил офицер, которого убило НКВД в 1940 году.

Представители польского института указывают, что в соответствии с номером ордена награда принадлежит потомку промышленников из Германии, капитану Юлиушу Роману Хайнцелю, под чьим командованием находился один из эскадронов 16-го Великопольского уланского полка.

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