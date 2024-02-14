Польша собирается увеличить армию до 220 тысяч человек – министр обороны страны

Польша всеми силами пытается достичь своей заветной цели – создать самую мощную в Европе армию. И активно идет по этому пути, не жалея средств. Так, министр обороны заявил, что увеличит численность войск до 220 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И добавил, что это количество будет расти с каждым годом. Критике было подвергнуто и предыдущее правительство консервативной партии «Право и справедливость» за «гигантское бездействие» в вопросе развития Вооруженных сил. Согласно данным бывшего министра обороны Мариуша Блащака, в польской армии служит до 193 тысяч человек. К 2035 году ее численность планировалось довести до 300 тысяч. Нынешний глава военного ведомства намерен сделать это гораздо быстрее.

Владислав Косиняк-Камыш министр национальной обороны Польши:

К концу этого года численность солдат Войска Польского может достигнуть около 220 тысяч. Я считаю, что у нас есть огромное пространство для роста в виде активного резерва. Это подготовленные люди, принявшие присягу и находящиеся в резерве, который используется в случае непосредственной угрозы.

Новое польское правительство также решило не жалеть денег на военные нужды. В утвержденном президентом Польши бюджете на 2024 год расходы на оборону составят почти 29,5 миллиарда долларов. Это более 3 % ВВП. По этому показателю Польша обогнала своих европейских союзников по НАТО.