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Польша смогла накопить 160 млрд евро от помощи ЕС

29 апреля 2024 19:33
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Польша оказалась главным выгодополучателем ЕС. За 20 лет в объединении Варшава могла накопить свыше 160 миллиардов евро. Именно столько Евросоюз направил стране, приводят информацию в польском Минфине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша смогла накопить 160 млрд евро от помощи ЕС-1

Там сообщают, что Польша умудрилась получить более 13 % всех евросредств. Однако отразилось ли это на жизни местных – вопрос. Известно, что основную часть денег – а именно 65 % – поляки потратили на развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры. В том числе – на возведение забора на границе с Беларусью.

Польша смогла накопить 160 млрд евро от помощи ЕС-4

Оставшиеся средства были направлены на сельское хозяйство. Но положение в отрасли и сегодня оставляет желать лучшего. Об этом говорят сами фермеры, в том числе в ходе протестов по всей стране.

# Кризис в ЕС

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