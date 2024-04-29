Польша смогла накопить 160 млрд евро от помощи ЕС

Польша оказалась главным выгодополучателем ЕС. За 20 лет в объединении Варшава могла накопить свыше 160 миллиардов евро. Именно столько Евросоюз направил стране, приводят информацию в польском Минфине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там сообщают, что Польша умудрилась получить более 13 % всех евросредств. Однако отразилось ли это на жизни местных – вопрос. Известно, что основную часть денег – а именно 65 % – поляки потратили на развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры. В том числе – на возведение забора на границе с Беларусью.