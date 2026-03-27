Польша резко снижает налоги на топливо и готовит ценовые ограничения

Польша идет на жесткие меры, чтобы сбить стремительный рост стоимости топлива. Премьер-министр Дональд Туск объявил о резком снижении налоговой нагрузки: НДС на бензин и дизель падает с 23 до 8 %, акцизы – до минимального уровня ЕС. Это решение должно ударить по ценам на заправках уже в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Параллельно правительство готовит налог на сверхприбыль для энергетических компаний. Реакция рынка оказалась мгновенной: акции государственного гиганта Orlen рухнули более чем на 6 %. Польша действует в условиях давления, которое испытывает вся Европа. Страны региона – от Румынии до Венгрии – уже вводят потолки цен, пытаясь компенсировать последствия войны в Иране, которая разогнала стоимость топлива. Туск предупредил: если понадобится, Польша ограничит приток иностранных водителей, которые могут попытаться воспользоваться снижением цен.

Власти изучают словацкую модель, где автомобили с иностранными номерами платят больше. Сегодня налоги и сборы формируют свыше 40 % стоимости топлива в Польше. Их резкое сокращение – попытка стабилизировать рынок, который продолжает лихорадить.