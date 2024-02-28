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Польша рассматривает возможность запрета на импорт украинской продукции

28 февраля 2024 08:17
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Кредит доверия европейским чиновникам полностью исчерпан у фермеров ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они продолжают протестовать против новой сельскохозяйственной политики Брюсселя и украинского импорта.

Польша рассматривает возможность запрета на импорт украинской продукции-1

На этом фоне руководство некоторых стран делает различного рода заявления, чтобы как-то сгладить обстановку. Так, премьер-министр Польши рассматривает возможность запрета на импорт украинской продукции. Об этом он объявил на встрече глав правительства Вишеградской группы. Дональд Туск высказался за сохранение сельского хозяйства в Европе и выделение дотаций сектору, как того требуют протестующие.

# Международная политика

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