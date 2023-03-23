Польша рассчитывает получить от ЕС компенсацию за военные поставки в Украину

Нужно больше денег. Польша намерена получить от Евросоюза компенсацию за военные поставки в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Свой вклад в конфликт Польша оценила в 240 миллионов евро. По мнению Моравецкого, именно столько нужно для рефинансирования военных закупок, ранее отправленных в Украину. Варшава озвучила и желательные сроки – деньги должны поступить в течение следующих нескольких недель. При этом Польша уже получила от ЕС компенсацию в размере 200 миллионов евро за предоставление военной помощи Украине.