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Польша рассчитывает получить от ЕС компенсацию за военные поставки в Украину

23 марта 2023 20:32
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Нужно больше денег. Польша намерена получить от Евросоюза компенсацию за военные поставки в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Польша рассчитывает получить от ЕС компенсацию за военные поставки в Украину-1

Свой вклад в конфликт Польша оценила в 240 миллионов евро. По мнению Моравецкого, именно столько нужно для рефинансирования военных закупок, ранее отправленных в Украину. Варшава озвучила и желательные сроки – деньги должны поступить в течение следующих нескольких недель. При этом Польша уже получила от ЕС компенсацию в размере 200 миллионов евро за предоставление военной помощи Украине.

Польша рассчитывает получить от ЕС компенсацию за военные поставки в Украину-4

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# Международная политика # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

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