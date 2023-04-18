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Польша провела масштабные учения в непосредственной близости от России

18 апреля 2023 08:15
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Новости Польши. Польша повышает военную готовность. В стране провели масштабные учения в непосредственной близости от российской границы. В маневрах задействовали сухопутные войска, авиацию, флот, десантные подразделения и силы спецназа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша провела масштабные учения в непосредственной близости от России-1

Как сообщили в военном ведомстве Польши, армия отрабатывала действия по освобождению и обороне стратегически важного канала. Чтобы освободить его, а также прилегающие дороги и мосты от условного противника, с моря и воздуха был высажен десант. Военные тренировались вести бои в городе, захватывать здания, эвакуировать раненых. В учениях также принимали участие личный состав и техника армии США. Так называемый Вислинский разделительный канал позволяет судам пересекать Гданьский залив и попадать в Балтийское море, минуя российские воды.

# Военные учения # Новости Польши # Фотофакт

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