Польша проведёт крупные военно-морские учения в Балтийском море

Польша продолжает наращивать военную активность, стремясь убедить союзников, что готова взять на себя главную роль оплота НАТО на восточных рубежах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Варшаве объявили о начале масштабных военно-морских учений. Они будут проходить в Балтийском море с участием 3-й флотилии польских ВМС и других стран. Это как минимум пять ракетоносцев, и к ним присоединится итальянский фрегат. Они будут отрабатывать совместные действия по доставке топлива и других стратегических грузов морским путем. Маневры продлятся до 8 марта и станут частью крупнейших за последние годы учений «Дракон-24», которые начались лишь накануне.