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Польша проведёт крупные военно-морские учения в Балтийском море

28 февраля 2024 09:45
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Польша продолжает наращивать военную активность, стремясь убедить союзников, что готова взять на себя главную роль оплота НАТО на восточных рубежах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Варшаве объявили о начале масштабных военно-морских учений. Они будут проходить в Балтийском море с участием 3-й флотилии польских ВМС и других стран. Это как минимум пять ракетоносцев, и к ним присоединится итальянский фрегат. Они будут отрабатывать совместные действия по доставке топлива и других стратегических грузов морским путем. Маневры продлятся до 8 марта и станут частью крупнейших за последние годы учений «Дракон-24», которые начались лишь накануне.

Польша проведёт крупные военно-морские учения в Балтийском море-1

В них задействовано 3,5 тысячи единиц техники и 20 тысяч солдат. Из них 5 тысяч военных – из Испании, Великобритании, Турции и Албании. Будут мобилизованы и силы территориальной обороны воеводств и муниципалитетов. Одним из их главных элементом станет форсирование Вислы польскими войсками совместно с подразделениями союзных армий, а также оперативная переброска по всей территории Польши боевой техники.

# Военные учения

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