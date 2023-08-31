Польша продолжает нагнетать обстановку на границе Беларуси

Новости Польши. Предстоящие учения ОДКБ в нашей стране в Польше уже успели назвать психологической войной. Так высказался министр внутренних дел Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с коллегами он приехал к границе: видимо, зарабатывать баллы для правящей партии на предстоящих выборах. Страны ЕС и НАТО, географические соседи Беларуси, все больше беспокоятся о собственной безопасности, обвиняя нашу страну в неких угрозах. Однако на деле сами продолжают нагнетать обстановку, включаясь в борьбу за голоса своих избирателей. Одновременно с выборами в парламент 15 октября в Польше пройдет и референдум.