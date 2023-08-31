Прямой эфир

Польша продолжает нагнетать обстановку на границе Беларуси

31 августа 2023 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Предстоящие учения ОДКБ в нашей стране в Польше уже успели назвать психологической войной. Так высказался министр внутренних дел Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша продолжает нагнетать обстановку на границе Беларуси-1

Вместе с коллегами он приехал к границе: видимо, зарабатывать баллы для правящей партии на предстоящих выборах. Страны ЕС и НАТО, географические соседи Беларуси, все больше беспокоятся о собственной безопасности, обвиняя нашу страну в неких угрозах. Однако на деле сами продолжают нагнетать обстановку, включаясь в борьбу за голоса своих избирателей. Одновременно с выборами в парламент 15 октября в Польше пройдет и референдум.

Польша продолжает нагнетать обстановку на границе Беларуси-4

Один из вопросов, который будет вынесен на голосование, напрямую касается и Беларуси. Жителям необходимо высказаться за или против сноса заграждения на восточной границе ЕС. Пытаясь защитить дорогостоящий проект, представители власти смело позируют на фоне металлических прутьев.

# Международная политика # Новости Польши # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зеленский заявил, что Украине нужно около 160 истребителей F-16, чтобы РФ не доминировала в воздухе
31 августа 2023 13:38

Зеленский заявил, что Украине нужно около 160 истребителей F-16, чтобы РФ не доминировала в воздухе

Словакия хочет продлить запрет на импорт зерна из Украины
31 августа 2023 12:58

Словакия хочет продлить запрет на импорт зерна из Украины

Битва томатами за 30 тысяч евро. Вот каким было традиционное помидорное побоище в Испании
31 августа 2023 12:15

Битва томатами за 30 тысяч евро. Вот каким было традиционное помидорное побоище в Испании