Польша продлила запрет на ввоз украинского зерна

Польша наложила запрет на импорт зерна из Украины после 15 сентября, невзирая на решение Еврокомиссии, сообщил министр сельского хозяйства Королевства Роберт Телюс, пишет РИА Новости.

Он отметил, что запрет не затрагивает вопрос транзита украинских зерновых через польскую территорию.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна не позволит открыть сельскохозяйственный рынок вне зависимости от решения ЕС. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что он может обжаловать решение в международном арбитражном суде, если действие запрета на импорт в страны ЕС украинской сельскохозяйственной продукции продолжится после 15 сентября.