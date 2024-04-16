Польша присоединится к проекту НАТО «Небесный щит» – Дональд Туск

Польша продолжает воплощать свои амбициозные планы стать главным военным лидером ЕС. Так, Варшава решила присоединиться к проекту НАТО по созданию общеевропейской системы противоракетной обороны «Небесный щит». Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он уже неоднократно декларировал, что страна будет самым сильным звеном Североатлантического альянса. И на этом пути сделан очередной шаг. Присоединившись к инициативе НАТО общеевропейской противоракетной обороны, в которой, к слову участвуют 19 стран, Туск высказал уверенность, что Польша займет в ней самое главное место.

Дональд Туск, премьер-министр Польши:

Мы формируем стратегию защиты Европы от агрессии. Мы будем стоять на страже Европейского союза на востоке. Мы будем защищать все страны ЕС. Это будут наши инвестиции в европейскую безопасность.