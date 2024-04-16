Польша присоединится к проекту НАТО «Небесный щит» – Дональд Туск
Польша продолжает воплощать свои амбициозные планы стать главным военным лидером ЕС. Так, Варшава решила присоединиться к проекту НАТО по созданию общеевропейской системы противоракетной обороны «Небесный щит». Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он уже неоднократно декларировал, что страна будет самым сильным звеном Североатлантического альянса. И на этом пути сделан очередной шаг. Присоединившись к инициативе НАТО общеевропейской противоракетной обороны, в которой, к слову участвуют 19 стран, Туск высказал уверенность, что Польша займет в ней самое главное место.
Дональд Туск, премьер-министр Польши:
Мы формируем стратегию защиты Европы от агрессии. Мы будем стоять на страже Европейского союза на востоке. Мы будем защищать все страны ЕС. Это будут наши инвестиции в европейскую безопасность.
Что касается самой европейской системы противоракетной и противовоздушной обороны «Небесный щит», инициатором ее создания еще два года назад стала Германия. Она подразумевает создание так называемого противоракетного зонтика над Европой. Дорогостоящие комплексы ПВО малого, среднего и дальнего радиусов действия для него совместно будут закупать все страны – участницы ЕС. Польша уже имеет две системы ПРО «Висла» и «Нарев». Но этого ей показалось мало. Поэтому она готова тратить еще больше денег на закупку новых установок и ракет для них.