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Польша приостанавливает право на убежище для нелегальных мигрантов

27 марта 2025 13:46
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Несмотря на масштабный кризис, еврочиновники продолжают накалять обстановку на восточном фланге НАТО. Польское правительство намерено временно ограничить право на убежище для людей, которые попали на территорию страны незаконно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша приостанавливает право на убежище для нелегальных мигрантов-2

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что соответствующий указ будет принят в ближайшее время. Ранее президент Анджей Дуда подписал закон, ограничивающий подачу заявлений на убежище. Он дает правительству право временно приостанавливать возможность подачи заявлений на убежище от нелегальных мигрантов, а парламент в свою очередь может продлить этот запрет. 

Принятые Польшей меры вызвали возмущение правозащитников. Так, в некоторых правозащитных организациях их назвали «незаконными» и идущими вразрез с международными обязательствами Польши и ЕС.

# Международная политика

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