Польша приостанавливает право на убежище для нелегальных мигрантов

Несмотря на масштабный кризис, еврочиновники продолжают накалять обстановку на восточном фланге НАТО. Польское правительство намерено временно ограничить право на убежище для людей, которые попали на территорию страны незаконно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что соответствующий указ будет принят в ближайшее время. Ранее президент Анджей Дуда подписал закон, ограничивающий подачу заявлений на убежище. Он дает правительству право временно приостанавливать возможность подачи заявлений на убежище от нелегальных мигрантов, а парламент в свою очередь может продлить этот запрет.

Принятые Польшей меры вызвали возмущение правозащитников. Так, в некоторых правозащитных организациях их назвали «незаконными» и идущими вразрез с международными обязательствами Польши и ЕС.