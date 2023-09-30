Польша построит базу для размещения бронетанковой бригады США

Польша активно превращается в плацдарм для размещения войск НАТО. Как рассказали в Минобороны, на юго-западе страны построят базу, где на постоянной основе будет размещена американская танковая бригада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Варшава намерена возвести ее как можно скорее, не жалея средств на проект.

Для польских властей он в приоритете, отметили в Минобороны. База будет способна принять около 5 тысяч солдат и несколько десятков единиц бронетехники. К слову, накануне в стране открыли временный лагерь для солдат США. Его вместимость – 1,5 тысячи военных. Эта база стала одной из трех уже построенных в Польше. Объекты будут использоваться для быстрого приема военного подкрепления НАТО в случае необходимости.