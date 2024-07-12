Тяжело поверить, что когда-то предшественником «Славянского базара» на площадке Витебского амфитеатра был Всесоюзный фестиваль польской песни. Об их звучании уже давно забыли, ведь вместо мелодии созидания Варшава то ли дело сотрясает мир воинствующими заявлениями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На недавнем саммите НАТО Польша подняла вопрос о необходимости строительства нефтепроводов, по которым будет поставляться топливо для бронетехники и самолетов к восточной границе.