Тяжело поверить, что когда-то предшественником «Славянского базара» на площадке Витебского амфитеатра был Всесоюзный фестиваль польской песни. Об их звучании уже давно забыли, ведь вместо мелодии созидания Варшава то ли дело сотрясает мир воинствующими заявлениями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На недавнем саммите НАТО Польша подняла вопрос о необходимости строительства нефтепроводов, по которым будет поставляться топливо для бронетехники и самолетов к восточной границе.
Такие уже существуют со времен холодной войны и охватывают Францию, Германию, Бельгию и Нидерланды. Теперь Польша требует, чтобы коммуникации проходили и по ее территории. Ведь это необходимо для защиты восточных границ НАТО от угрозы якобы исходящей от Беларуси и России. Тратить свои деньги на строительство трубопроводов Варшава не хочет и уже попросила профинансировать проект Североатлантический альянс. Это при том, что в начале июля на военные нужды Польши США уже выделили два миллиарда долларов. Но судя по всему, их хотят потратить на другие цели, в частности, на покупку у тех же Соединенных Штатов военной техники, которую планируется заправлять топливом как раз из новых трубопроводов.